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Ufak çocuğun hayatını böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2018 16:32 | Son Güncelleme

Çanakkale Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, belediye personelinin dikkati sayesinde bir çocuğun ezilmesini engelledi.

Çanakkale Belediyesi'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, bir belediye personeli dikkati sayesinde yola koşan bir çocuğun ezilmesini engelledi. Çocuğun yola koştuğu sırada hızla gelen otobüsü fark eden belediye personelinin kahramanlaştığı o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Çocuk belediye görevlisi

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