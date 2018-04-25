Ufak çocuğun hayatını böyle kurtardı

Çanakkale Belediyesi'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, bir belediye personeli dikkati sayesinde yola koşan bir çocuğun ezilmesini engelledi. Çocuğun yola koştuğu sırada hızla gelen otobüsü fark eden belediye personelinin kahramanlaştığı o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

