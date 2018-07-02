Ufaklığın bu halleri izleyenleri gülme krizine soktu

Dondurma almak i\u00e7in Mara\u015f dondurmac\u0131s\u0131na gelen a\u015f\u0131r\u0131 tatl\u0131 ufakl\u0131k, dondurmac\u0131n\u0131n oyunlar\u0131yla adeta sevimlilik patlamas\u0131 ya\u015f\u0131yor. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun o anlar\u0131 sosyal medyada b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc.PARTNERSuya b\u00f6yle giriyorsan\u0131z dikkat! Fel\u00e7 ge\u00e7irebilirsinizSald\u0131rgan neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131!D\u00fc\u011f\u00fcnde gencin pompal\u0131yla vurularak \u00f6l\u00fcm\u00fc kamerada
Okuyucu Yorumları 0 yorum