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Ufaklığın bu halleri izleyenleri gülme krizine soktu

İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2018 23:24 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan görüntü büyük ilgi gördü. Maraş dondurmacısının oyunlarıyla eğlenen küçük çocuğu izleyenler keyifli anlar yaşadı.

Dondurma almak için Maraş dondurmacısına gelen aşırı tatlı ufaklık, dondurmacının oyunlarıyla adeta sevimlilik patlaması yaşıyor. Küçük çocuğun o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
maraş dondurmacısı sosyal medya

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