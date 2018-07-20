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Ufaklığın havuza atlayışı sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

Deacon isimli ufak çocuk, annesinin yönlendirmesiyle havuza efsane bir atlayış gerçekleştirdi.

2 yaşındaki Deacon isimli bu ufaklığın suya atlayışı neşenize neşe katacak. Annesi ve kardeşiyle havuza girecek olan Deacon, annesinin yönlendirmelerini tüm dikkat dinledikten sonra havuza atladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Deacon sosyal medya havuz

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