Ufaklığın havuza atlayışı sosyal medyayı salladı

2 yaşındaki Deacon isimli bu ufaklığın suya atlayışı neşenize neşe katacak. Annesi ve kardeşiyle havuza girecek olan Deacon, annesinin yönlendirmelerini tüm dikkat dinledikten sonra havuza atladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

