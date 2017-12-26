Ülkede günün adamı ilan edildi! Köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

ABD'nin New Jersey şehrinde donmuş bir gölde mahsur kalan köpeğin kurtarılma anları böyle kaydedildi. Polis memuru Robert Vorhees hayatını riske atarak ince buz tabakası üzerinde beline sadece bir halat bağlayarak köpeğe ulaştı ve onu suyun içinden çekip çıkarmayı başardı. ABD'li polis memuru bu görüntülerin ardından ülkede günün adamı ilan edildi.