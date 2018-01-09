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Umutsuzluğa kapılmadan ekmeğini taştan çıkaran adam

İLGİNÇ HABERLER | 09.01.2018 20:08 | Son Güncelleme 9 saat önce

Umutsuzluğa kapıldığınız anlarda, bu 'koca yürekli adam' size ilham vererek yeniden güçlü hissetmenize yardım edecek.

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oyuncak adam

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nefes alıyorsan umut var demektir. Başarı ve mutluluğun önündeki tek engel insanın kendisidir. Başkalarının değerlendirmeleri için değilde kendi değerleri için yaşayana bu dünyada mutsuzluk ve engel diye bir şey yoktur.
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