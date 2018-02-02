HABER

Ünlü dansçıyı ölüm sahnede yakaladı!

İLGİNÇ HABERLER | 02.02.2018 08:32 | Son Güncelleme

Hindistan'da 58 yaşındaki ünlü dansçı Kalamandalam Geethanandan, Kalamandalam Üniversitesi Kültür ve Sanat Üniversitesi Thullal Bölümünün emekli başkanıydı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde 58 yaşındaki dansçının, Thrissur bölgesindeki bir tapınakta performans gösterisi sırasında fenalaştığı ve perküsyon sanatçısının önünde elleri katlanarak çöktüğünü görülüyor.

Fenalaşan ve acilen hastaneye kaldırılan dansçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve hayatını kaybettiği açıklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölüm Hindistan dansçı

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da dehşete düşüren görüntü! Köpeği metrelerce sürükledi

Adana'da dehşete düşüren görüntü! Köpeği metrelerce sürükledi

Metroda alkış tufanı koptu! Sesiyle herkesi büyüledi

Metroda alkış tufanı koptu! Sesiyle herkesi büyüledi

Yaban domuzu genç kadını böyle öldürdü

Yaban domuzu genç kadını böyle öldürdü

Sosyal medyayı sallayan yeni akım Rusya'dan çıktı

Sosyal medyayı sallayan yeni akım Rusya'dan çıktı

Kösal Baba, Rodallega ve N'doye'a fena saldırdı

Kösal Baba, Rodallega ve N'doye'a fena saldırdı

Avladığı domuzu sırtında taşıyan avcı kamerada!

Avladığı domuzu sırtında taşıyan avcı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.