Ünlü dansçıyı ölüm sahnede yakaladı!

Hindistan'da 58 yaşındaki ünlü dansçı Kalamandalam Geethanandan, Kalamandalam Üniversitesi Kültür ve Sanat Üniversitesi Thullal Bölümünün emekli başkanıydı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde 58 yaşındaki dansçının, Thrissur bölgesindeki bir tapınakta performans gösterisi sırasında fenalaştığı ve perküsyon sanatçısının önünde elleri katlanarak çöktüğünü görülüyor.

Fenalaşan ve acilen hastaneye kaldırılan dansçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve hayatını kaybettiği açıklandı.