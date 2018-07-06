Ünlü rapçi Tory Lanez hayranını böyle yumrukladı

Kanadalı Daystar Peterson, ya da bilinen sahne adı olan Tory Lanez, çarşamba günü Toronto'da sahnedeyken bir hayranını yumrukladı. Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra tepki topladı.
Hayranlarıyla yakın temas kuran rapçi, sahnesine devam etmeden önce bir anda kalabalığın arasında sinirlerine hakim olamadı. 1992 doğumlu sanatçının hayranını yumruklama sebebinin ne olduğu tam olarak açıklanmasa da, ortaya çıkan görüntülere bakıldığında seyircilerden birinin sanatçıyı kendine doğru çektiği görülüyor.
Seyircinin fiziki teması sonrası kendine hakim olamayan ünlü rapçi Tory Lanez, bir anda hayranını yumruklamaya başladı. Seyircilerin çığlıkları arasında olay yerine gelen güvenlik görevlileri sanatçıyı oradan ayırdı. Lanez daha sonra sahnesine devam etti.
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