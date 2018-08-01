HABER

Ünlü rapçiler havalimanın birbirine girdi!

İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2018 20:30 | Son Güncelleme

Fransa’nın en ünlü rap şarkıcılarından Booba ve Kaaris, Orly Havalimanında birbirine girdi. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Olay, Orly Havalimanında yaşandı. Birbirinden nefret eden iki rap şarkıcısı Booba ve Kaaris, havalimanında karşılaşınca kavga etmeye başladı. Arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Arbede yüzünden birçok uçuş ertelenirken 11 kişi gözaltına alındı.

Her iki şarkıcının da Barselona’da konser vermek için Paris’ten Barselona’ya gitmek üzere oldukları ve aynı uçağa denk geldikleri öğrenildi. Öte yandan Kaaris’in, Booba sayesinde “Kalash” isimli şarkısını çıkartarak ünlü olduğu ancak şiddetli bir rap atışması sebebiyle birbirlerine düşman oldukları ifade edildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Fırtına ve hortum evlerin çatısını uçurduFırtına ve hortum evlerin çatısını uçurdu
Evde şarj edilen elektrikli kaykay patladıEvde şarj edilen elektrikli kaykay patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Booba Kaaris Orly Havalimanı Fransa

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fırtına ve hortum evlerin çatısını uçurdu

Fırtına ve hortum evlerin çatısını uçurdu

Evde şarj edilen elektrikli kaykay patladı

Evde şarj edilen elektrikli kaykay patladı

Aldatan karısı ve karısının sevgilisini yakalayınca çılgına dönen adam onları çubukla dövdü

Aldatan karısı ve karısının sevgilisini yakalayınca çılgına dönen adam onları çubukla dövdü

21 araçta hasar oluşan otopark böyle çöktü

21 araçta hasar oluşan otopark böyle çöktü

Zeytinburnu'nda 'laf atma' kavgası kamerada

Zeytinburnu'nda 'laf atma' kavgası kamerada

Halk otobüsünde saçlarını kesti

Halk otobüsünde saçlarını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.