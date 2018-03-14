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Ünlü sporcunun kız arkadaşına attığı dayak kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü beyzbol oyuncusu Danry Vasquez'in kız arkadaşına uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Barnstormers beyzbol takımında oynayan 24 yaşındaki sporcu Danry Vasquez kız arkadaşını feci şekilde darp etti. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.

2016 yılında yaşanan olayın görüntüleri, ilgili soruşturma sebebiyle ortaya çıktı ve paylaşıma açıldı. Görüntülerde Danry Vasquez, kız arkadaşı merdivenden inerken bir anda şiddet uygulamaya başlıyor. Görüntünün devam eden bir başka yerinde de inerken yeniden kadının yüzüne sert bir darbe vuruyor.

sporcusiddet-kapak

Olayın bu görüntüleri ortaya çıktıktan sonra büyük yankı uyandırdı, tepki topladı. Gözaltına alınan ve sorgulanan sporcunun serbest bırakıldığı bildirildi. Olayın ardından Barnstormers yetkilileri Vasquez'in takımdan atıldığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD beyzbol sporcu şiddet Figen Tanrıöver

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
vallahi kız halinden memnun gibi..ünlü ve parası olmasa o adamın konuşur ayrılır..demekki neymiş para sürekli mutlu etmez ama dertlerinizi çabuk unutturur
Hem kızı hayvan gibi tokatlıyor hem de kibarca gözlüğünü takıyor ne garip bir insan.
Kadınlar bunun gibi sığırları severler özellikle piskopatları bulurlar eee hem parasını hemde sopasını yerim diyor kız hiç tepki göstermiyor
Sporcular kusura bakmasın ama çoğu spor yapmaktan fiziksel olarak kendilerini geliştirmekten kişisel gelişimlerini eğitimlerini tamamlayamamış eksik kalmışlardır, üstüne birde böyle paralar kazanınca sonuç ortadadır.
artık eleman neye nasıl kızıp koptuysa...
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