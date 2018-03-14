Ünlü sporcunun kız arkadaşına attığı dayak kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nin Barnstormers beyzbol takımında oynayan 24 yaşındaki sporcu Danry Vasquez kız arkadaşını feci şekilde darp etti. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.

2016 yılında yaşanan olayın görüntüleri, ilgili soruşturma sebebiyle ortaya çıktı ve paylaşıma açıldı. Görüntülerde Danry Vasquez, kız arkadaşı merdivenden inerken bir anda şiddet uygulamaya başlıyor. Görüntünün devam eden bir başka yerinde de inerken yeniden kadının yüzüne sert bir darbe vuruyor.

Olayın bu görüntüleri ortaya çıktıktan sonra büyük yankı uyandırdı, tepki topladı. Gözaltına alınan ve sorgulanan sporcunun serbest bırakıldığı bildirildi. Olayın ardından Barnstormers yetkilileri Vasquez'in takımdan atıldığını duyurdu.