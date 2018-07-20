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Ürdün’de mecliste intihar girişimi!

İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Ürdün’de bir kişi, hükümet için güven oylaması yapıldığı sırada meclis balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Ürdün’de Ömer Razzaz’ın kurduğu hükümet için mecliste yapılan güven oylaması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Meclisin üst katında güven oylamasını izleyen bir Ürdün vatandaşı, ülkenin Başbakanı Ömer Razzaz ile konuşmasına izin verilmemesi durumunda kendini balkondan aşağı atacağını söyledi.

Razzaz’ın aşağı atlamaması için ikna etmeye çalıştığı Ürdünlü vatandaş, bir anda aşağı atladı. Milletvekilleri ve personel şahsı havada yakalayarak zarar görmesini engelledi. Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz’ın, olayın ardından vatandaşla görüştüğü belirtildi (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ürdün meclis intihar

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