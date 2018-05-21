Uruguay'da Erik Dalı coşkusu! Sosyal medya yıkıldı

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da daha önce Güney Amerika kıtasında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı.

ERİK DALI İLE COŞTULAR



Uruguay'ın başkenti Montevideo'da daha önce Güney Amerika kıtasında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Türk gelin İlayda ile Uruguaylı damat Carlos'un düğününde Ankara yöresine ait Erik Dalı oyunu oynandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Uruguaylı ve Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

