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Uruguay'da Erik Dalı coşkusu! Sosyal medya yıkıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da, Türk gelin İlayda ile Uruguaylı damat Carlos'un düğününde "Erik Dalı" oynandı. Sosyal medya yıkıldı.

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da daha önce Güney Amerika kıtasında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı.

ERİK DALI İLE COŞTULAR

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da daha önce Güney Amerika kıtasında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Türk gelin İlayda ile Uruguaylı damat Carlos'un düğününde Ankara yöresine ait Erik Dalı oyunu oynandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Uruguaylı ve Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Uruguay erik dalı

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