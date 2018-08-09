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Uyanık hırsız 7 polisten böyle kaçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

Yedi polisin şüpheliyi elinden kaçırdığı görüntüler izleyenleri güldürdü.

İtalya'da yedi polis memuru bir şüpheliyi sokak ortasında gözaltına almaya çalışırken göz göre göre ellerinden kaçırdı. Bir araba camına asılarak oradan uzaklaşan şüphelinin görüntüleri bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsız polis İtalya

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