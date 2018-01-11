Uygunsuz parka gösterdiği tepki şaşkına çevirdi

İstanbul’da bir lüks bir otomobilin gelişigüzel park etmesine kızan şahsın tepkisi görenleri şaşkına çevirdi. Uygunsuz park eden araç yüzünden kendi otomobilini 2 saat boyunca çıkartamayan şahıs öfkesini araçtan çıkarttı. Eline aldığı bozuk para ile lüks otomobilin kaputunu çizen şahsın tepkisi arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın lüks aracın kaputuna çizikler atarak adını yazmaya çalıştığı görülüyor.