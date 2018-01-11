HABER

Uygunsuz parka gösterdiği tepki şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER | 11.01.2018 16:35 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul’da gelişigüzel bir şekilde park edilen lüks aracı bozuk parayla çizen şahıs görenleri şaşkına çevirdi. Uygunsuz park nedeniyle kendi otomobilini bulunduğu yerden çıkartamayan şahıs tepkisini lüks aracı bozuk para ile çizerek dile getirdi.

İstanbul’da bir lüks bir otomobilin gelişigüzel park etmesine kızan şahsın tepkisi görenleri şaşkına çevirdi. Uygunsuz park eden araç yüzünden kendi otomobilini 2 saat boyunca çıkartamayan şahıs öfkesini araçtan çıkarttı. Eline aldığı bozuk para ile lüks otomobilin kaputunu çizen şahsın tepkisi arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın lüks aracın kaputuna çizikler atarak adını yazmaya çalıştığı görülüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bozuk Para Lüks Araba istanbul uygunsuz park

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metroda kadınların feci kavgası kamerada

Metroda kadınların feci kavgası kamerada

Donald Trump fena gaf yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Donald Trump fena gaf yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Narkoz etkisiyle 'Gelin çiçek derelim' performansı izleyenleri kahkahaya boğuyor

Narkoz etkisiyle 'Gelin çiçek derelim' performansı izleyenleri kahkahaya boğuyor

Domuzu böyle avladı! Bir anda karşı karşıya kaldılar

Domuzu böyle avladı! Bir anda karşı karşıya kaldılar

Bowling topunu öyle bir yere attı ki...

Bowling topunu öyle bir yere attı ki...

Denge oyununda aldığı darbeye rağmen yıkılmadı

Denge oyununda aldığı darbeye rağmen yıkılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.