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Uyuyan adama öyle bir şaka yaptılar ki...

İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2018 18:42 | Son Güncelleme

Ev halkı mışıl mışıl uyuyan adama böyle şaka yaptı.

Bir güzel uyurken ev halkının gazabına uğrayan baba, telefon geldi diye eline tutturulan deodorant kutusuyla şakaya maruz kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
şaka TELEFON Deodorant

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