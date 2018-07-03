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Uzun yol şoförünün izleyenleri gülme krizine sokan anısı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

Uzun yol şoförünün izleyenleri gülme krizine sokan anısı.

Uzun yol otobüsünde şoförün yolculara anlattığı anısı izleyenleri gülme krizine sokuyor.

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şoför uzun yol anı Gülme Krizi yolcu

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