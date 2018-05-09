HABER

Vaftiz töreninde bebeği öldüresiye suya daldırıp çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2018 22:38 | Son Güncelleme

Vaftiz töreninde çekilen görüntülerde, din adamı, bebeği vaftiz ederken suya sokup çıkardığı anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bir vaftiz töreninde kaydedilen görüntülerde, din adamı yeni doğmuş bebeği vaftiz ederken suya öyle bir daldırıp çıkartıyor ki şaşırmamak elde değil! İşte kameraya yansıyan o görüntüler...

Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktıFurkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama
Mete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyorMete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vaftiz bebek

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Fransa'ya sert tepki! Bahçeli'den flaş tweetler...

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Fransa'ya sert tepki! Bahçeli'den flaş tweetler...

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pusuya düşürülen kedinin efsane kaçışı

Pusuya düşürülen kedinin efsane kaçışı

Çin'de otobüse binen insanları trolleyen Adanalı genç

Çin'de otobüse binen insanları trolleyen Adanalı genç

Polonya'da ilginç görüntü! Tüm otoyol çikolata kaplandı

Polonya'da ilginç görüntü! Tüm otoyol çikolata kaplandı

Balona röveşatanın ardından saksıya tekme kamerada

Balona röveşatanın ardından saksıya tekme kamerada

Taksinin ani freni kazaya sebep oldu

Taksinin ani freni kazaya sebep oldu

Köz halindeki odunu yiyen adam sosyal medyada ilgi odağı oldu

Köz halindeki odunu yiyen adam sosyal medyada ilgi odağı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.