Vahşi aslan kız çocuğuna böyle saldırdı

Suudi Arabistan'da festivalin organizatörleri 6 aylık olduğu belirtilen ancak bir insanı rahatça öldürebilecek güçte olan hayvanın kapılarını açtığında çocuklar içeri girdi ve bir süre aslanla birlikte koşturup oyun oynadılar. Ancak aslan, küçük bir kız çocuğunu kafesin köşesine sıkıştırdı ve oan üzerine saldırdı.

Korkudan ne yapacağını şaşıran kız ve etraftakiler çığlıklar atarak yardım isterken, bir adam gelip kızı aslanın pençelerinden kurtarmak için hayvanın kafasını tuttu ve kızı hayvandan ayırdı. Bütün bu korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gösteri amaçlı oraya getirilen aslanın 6 aylık olduğu ve etkinlikten önce pençeleri söküldüğü için kıza fazla zarar veremediği öğrenildi.