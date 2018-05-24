Vahşi doğanın acımasız yüzü

Kevin Ebi o anları şöyle anlattı;

"Küçük tilki uzun süren uğraştan sonra bir tavşan avlayıp yemek için kuytu bir yer ararken arkasından gelen sesle kaçmaya başladı. Yukarıdan aniden gelen kel kartal tilkinin ağzındaki hazır ava pençeleriyle yakalayıp yukarı kaldırmak istedi fakat o tilkinin avıydı, bırakmamak için mücadele etmeye başladı. Ağzındaki tavşanı bırakmayıp kartal ile beraber havalanan tilki çok fazla direnemedi."

Kel kartallar leş yemese de hazır avı çok seviyor. Başka hayvanın yakaladığı avları almak, onlara göre avlanmaktan daha kolay bunun benzeri olayı daha önce de gördüğünü ama ilk defa fotoğraflayabildiğini söyleyen Kevin, tilki ve tavşan için üzülse de fotoğraflar için gayet mutlu.

Doğada kel kartallar ve yetişkin tilkiler karşı karşıya gelmezler. Yetişkin tilkilere saldırmayan kel kartalların ana besini orman fareleri, çeşitli kuşlar ve tabi ki tavşanladır. Doğal kaynakların tükendiği bu günlerde maalesef hayvanlar bile yiyecek için rekabet ediyorlar.

