Vahşi kaplan, kafesinin içinden saldırdı!

Çin'de bir hayvanat bahçesinde kaydeilen dehşet görüntü sosyal medyada yayıldı. Kafesin yakınında duran adama arkadan yaklaşan adam, pençeleriyle adamı yakalamaya çalıştı.
Son anda kaplanın pençelerinden kurtulan adam olayı ucuz atlattı. İşte o görüntü.
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