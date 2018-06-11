Vahşi pitbul köpekleri adama saldırdı

Ukrayna'da bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolda yürüyen adam, iki adet pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kendini bir şekilde savunmaya çalışsa da iki adet pitbul cinsi köpek, adamı ciddi şekilde yaraladı.
7 Haziran günü meydana gelen olayda vahşi pitbul köpekleri yaklaşık 30 dakika boyunca adama saldırdı. Talihsiz adamın olay yerine gelen ambulansla yarı açık bilinç haliyle yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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