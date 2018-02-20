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Vahşi pitbull, köpeğin önce kulağını sonra kuyruğunu koparttı!

İLGİNÇ HABERLER  | 20.02.2018 10:56 | Son Güncelleme

Vahşi pitbull, köpeğin önce kulağını sonra kuyruğunu koparttı!

Pitbull cinsi vahşi köpek, bir başka köpeğin önce kulağını, sonra da kuyruğunu koparttı. Dehşet görüntüler anbean böyle kaydedildi.

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Orlando Magic saldırı

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