Vahşi pitbull küçük çocuğa saldırdı.

Hindistan'ın Delhi şehrinde çekildiği belirtilerek sosyal medyada paylaşılan bir görüntü pitbull gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Küçük çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeği ayırmak için çevredekiler yardıma koştu.

Ancak saldırgan tutumuna devam eden pitbull cinsi köpeğin korkutan davranışı bir süre daha sürdü. Çocuğun durumu hakkında bir bilgi verilmezken o anlar bir güvenlik kamerasına böyle yansıdı.