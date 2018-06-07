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Vahşi timsah böyle saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşim alanına giren timsahı bölgeden almak için gelen ekipler, timsahın darbeleri nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.

Amerika Birleşik Devletleri bölgeden uzaklaştırılmak için çenesi ve ayakları bağlı olan timsah, bir kamyonetin kasasına taşınırken ani hareketle görevlilere saldırdı. Florida'da kaydedilen görüntüde vücudunu kullanan timsah görevlileri yere seriyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Florida timsah Amerika Birleşik Devletleri

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