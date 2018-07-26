Van'da tellere bağlanan köpek ölüme terk edildi

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu Belediyesi temizlik ekipleri çöp konteyner içerisinde bir köpek fark etti. Tellere bağlı vaziyette çuvala konulan köpeği çöp konteynerinden çıkaran ekipler, büyük çabalarla köpeğe bağlı telleri açtı.

Konteynerde bitkin düşen köpeğe ilk olarak mama veren ekipler, daha sonra kurtarılan köpeği belediyenin hayvan ambulansı ile Hayvan Bakımevi’ne getirerek tedavi altına aldı. Hayvana işkence ederek, ölüme terk eden kişi ve ya kişilerin araştırıldığı belirtildi.



