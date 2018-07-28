Vapur'un terasında oturmak için yarıştılar!

Büyükada iskelesi, her gün insanların koşuşturmacasına tanıklık ediyor. Vapur terasından yer kapmak isteyen insanlar büyük bir hengamenin içinde koşuştururken o anlar muhteşem bir şekilde kaydedildi.



PARTNER Yüzü görüldüğü anda öldürülecek