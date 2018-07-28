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Vapur'un terasında oturmak için yarıştılar!

İLGİNÇ HABERLER  | 28.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

Büyükada iskelesinde kaydedilen görüntüler, izleyenleri güldürdü.

Büyükada iskelesi, her gün insanların koşuşturmacasına tanıklık ediyor. Vapur terasından yer kapmak isteyen insanlar büyük bir hengamenin içinde koşuştururken o anlar muhteşem bir şekilde kaydedildi.

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büyükada vapur büyükada iskelesi

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