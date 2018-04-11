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Vaşak ve çıngıraklı yılanın kavgası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2018 19:40 | Son Güncelleme

Vaşak ve çıngıraklı yılanın kavgası saniye saniye kameraya yansıdı.

ABD'nin Arizona eyaletinde vaşak ve çıngıraklı yılanın kavgası amatör kameraya böyle yansıdı.

<img alt=""Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2385520/2385520-148x74.jpg">"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"
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vaşak çıngıraklı yılan

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