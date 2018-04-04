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Vekillerin üzerine dev ekran böyle devrildi

İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

Vekillerin üzerine dev ekran böyle devrildi

Mısır'da seçim çalışması yapan milletvekillerinin üzerine sahne üzerindeki dev ekran devrildi. O anlar o sırada kayıtta olan kameralar tarafından kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
mısır vekil Kaza

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