Verdiği tepkiyle sosyal medyayı salladı

Erkek kız hiç fark etmeden yolda yürürken "saçlarım nasıl acaba?" diye bir düşünceyle bulduğumuz aynaya bakıp saç baş düzeltmeyenimiz yoktur. Görüntüdeki kadın da yol kenarına park etmiş aracın yanına yaklaşıp, cama bakarak kendine bir çekidüzen vermeye başlıyor. Tabii burnunu da temizlemeyi ihmal etmiyor. Bu sırada arabanın içinde olan bitene tanık olan kişi daha fazla dayanamayıp arabanın camını açıyor. İşte o anlar...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim
Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Erivan ayakta: 'Bundan sonra kararları sokak verir'
Okuyucu Yorumları 0 yorum