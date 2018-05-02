Verdiği tepkiyle sosyal medyayı salladı

Erkek kız hiç fark etmeden yolda yürürken "saçlarım nasıl acaba?" diye bir düşünceyle bulduğumuz aynaya bakıp saç baş düzeltmeyenimiz yoktur. Görüntüdeki kadın da yol kenarına park etmiş aracın yanına yaklaşıp, cama bakarak kendine bir çekidüzen vermeye başlıyor. Tabii burnunu da temizlemeyi ihmal etmiyor. Bu sırada arabanın içinde olan bitene tanık olan kişi daha fazla dayanamayıp arabanın camını açıyor. İşte o anlar...

