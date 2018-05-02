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Verdiği tepkiyle sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Arabanın camında kendine çekidüzen veren kadının camın açılmasıyla verdiği tepki sosyal medyayı salladı.

Erkek kız hiç fark etmeden yolda yürürken "saçlarım nasıl acaba?" diye bir düşünceyle bulduğumuz aynaya bakıp saç baş düzeltmeyenimiz yoktur. Görüntüdeki kadın da yol kenarına park etmiş aracın yanına yaklaşıp, cama bakarak kendine bir çekidüzen vermeye başlıyor. Tabii burnunu da temizlemeyi ihmal etmiyor. Bu sırada arabanın içinde olan bitene tanık olan kişi daha fazla dayanamayıp arabanın camını açıyor. İşte o anlar...

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sosyal medya kadın CAM

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