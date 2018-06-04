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Vicdansız adam, seçim arabasından inip çocuğa tokat attı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

Seçim otobüsünden inerek bir çocuğu darp eden kişinin görüntüleri tepki büyük tepki çekti.

Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmezken, güvenlik kamerası kaydında yer alan ve birkaç gün önce kaydedildiği görülüyor. Seçim otobüsüyle sokaktan geçen kişi araçtan inerek o sırada koşuşturmakta olan çocuğa tokat atarak yere düşürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim otobüsü Çocuk dayak darp adam

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