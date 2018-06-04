Vicdansız adam, seçim arabasından inip çocuğa tokat attı

Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmezken, güvenlik kamerası kaydında yer alan ve birkaç gün önce kaydedildiği görülüyor. Seçim otobüsüyle sokaktan geçen kişi araçtan inerek o sırada koşuşturmakta olan çocuğa tokat atarak yere düşürüyor.

