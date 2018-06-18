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Vicdansız çift, aç martılara işkence etti

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2018 10:07 | Son Güncelleme

Aç martılara, arabanın içerisinden cips uzatarak eğlenen çifte tepki yağdı.

Arabanın ön camını fark edemeyen martıları, cam arkasından uzattıkları cipsle kandırarak "eğlenen" çiftin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
martı Cips

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