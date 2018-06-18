Vicdansız çift, aç martılara işkence etti

Arabanın ön camını fark edemeyen martıları, cam arkasından uzattıkları cipsle kandırarak "eğlenen" çiftin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
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