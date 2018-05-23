Video çekmeye çalışırken feci kaza

Çin'de bir Scooter üzerinde yol alan üç çocuk, sürüş sırasında selfie almak isterken kaza yaptı. Telefonun çektiği görüntüye poz vermek isterken bir anda kaza yapan araçta üç çocuğun da yaralandığı bilgisi verildi.
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