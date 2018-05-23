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Video çekmeye çalışırken feci kaza

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2018 09:46 | Son Güncelleme

Video çekmeye çalışırken feci şekilde kaza yaptılar.

Çin'de bir Scooter üzerinde yol alan üç çocuk, sürüş sırasında selfie almak isterken kaza yaptı. Telefonun çektiği görüntüye poz vermek isterken bir anda kaza yapan araçta üç çocuğun da yaralandığı bilgisi verildi.

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çin Scooter Çocuk Kaza selfie video

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