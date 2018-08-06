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Vinç, gişeleri yerle bir etti

İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

Brezilya'da yaşanan olayda, vinç sürücüsü, gişelerin sütununa çarpması sonucu gişeler aracın üzerine çöktü.

Dikkatsiz sürücü gişeleri devirdi. Olay Güney Amerika ülkesi Brezilya’da yaşandı. Vinç sürücüsü aracının sepetini hesaba katmayınca gişeleri ayakta tutan sütuna çarptı. Çapmanın etkisiyle gişeler aracın üstüne çöktü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya vinç gişe Kaza

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