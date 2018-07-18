Vinçle kaldırılan kamyon böyle düştü

Çin'de taşıdğı yükle devrilen kamyonu kaldırmak için vinçle yapılan çalışma faciayla sonuçlandı. Vincin kaldırdığı damperli kamyonu taşıyan halatlardan biri kopunca, kamyon işçilerin üzerine düştü. Yaşanan feci olayda bir işçinin kamyonun altında kaldığı bilgisi verildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
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