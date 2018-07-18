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Vinçle kaldırılan kamyon böyle düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 18.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Çin'de vinçle devrildiği yerden kaldırılmaya çalışılan kamyon, vinç halatlarından birinin kopmasından dolayı bir anda devrildi. Yaşanan feci olay o anları kaydeden bir işçi tarafından amatör kameraya kaydedildi.

Çin'de taşıdğı yükle devrilen kamyonu kaldırmak için vinçle yapılan çalışma faciayla sonuçlandı. Vincin kaldırdığı damperli kamyonu taşıyan halatlardan biri kopunca, kamyon işçilerin üzerine düştü. Yaşanan feci olayda bir işçinin kamyonun altında kaldığı bilgisi verildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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çin kamyon vinç işçi

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