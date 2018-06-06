Vitesi ileri alamayan sürücü trafiği birbirine kattı.

ABD Ohio'da yaşandığı belirtilen görüntülerde sürücü pes dedirtti. Vitesi ileri atamayınca kilometrelerce yolu geri geri giden sürücü hayrete düşürdü. Sürücünün neden bu şekilde gittiği bilinmezden o ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

