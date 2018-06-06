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Vitesi ileri alamayan sürücü trafiği birbirine kattı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2018 14:05 | Son Güncelleme

Vitesi ileri alamayan sürücü trafiği birbirine kattı.

ABD Ohio'da yaşandığı belirtilen görüntülerde sürücü pes dedirtti. Vitesi ileri atamayınca kilometrelerce yolu geri geri giden sürücü hayrete düşürdü. Sürücünün neden bu şekilde gittiği bilinmezden o ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD geri giden araç trafik

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