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Yaban domuzu genç kadını böyle öldürdü

İLGİNÇ HABERLER | 01.02.2018 19:38 | Son Güncelleme

İki kişiye saldıran yaban domuzu bir kişiyi öldürürken bir kişiyi de ağır yaraladı. Çin'de yaşanan olayda polislerin gelmesiyle yaban domuzu öldürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

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çin kadın yaban domuzu

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