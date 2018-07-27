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Yağ tüpünü kaynak yaparken dehşeti yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

Çin'de bir iş yerinde kaynak yağ tüpünü yapan adam hesap edemediği bir sonla karşı karşıya kaldı.

Çin'de yaş tüpünü kaynak yapan adam aniden yaşanan patlama nedeniyle dehşeti yaşadı. Yaşanan o anlar kameraya böyle yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kaynak patlama

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