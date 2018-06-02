HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yağan yağmurda başını böyle yıkadı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2018 08:25 | Son Güncelleme

Denizli'de aşırı yağışlardan dolayı evinin balkonunda başını şampuanlayan vatandaş, yağan yağmur suyu ile başını yıkadı.

Denizli'de aşırı yağışlar sırasında evinin balkonunda başını şampuanlayan vatandaş, yağan yağmur suyu ile başını yıkadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Resul Yanar "Aşırı yağmurda saç yıkama zevki" yazdığı görüntü büyük ilgi gördü.

Oğlunun ve eşinin yardımı ile başındaki şampuan köpüklerini, yağan yağmur suyu ile yıkayan Yanar " Yağmurda banyo keyfi. Her taraf köpük oldu. Aşağıya düşen köpükleri görecekler şaşıracaklar. Baya yıkandı, yıkandım" diyerek başını yıkadı.

Resul yanarın eşi ve çocuğu da "Hadi kafayı sok biraz daha yıka yıka az daha, yüzünü yıka enseni yıka, oh sıhhatler olsun" diyerek yardım etti. Kafasını balkondan uzatarak yıkayan Resul Yanar'ın o videosu sosyal medyada büyük beğeni aldı. (İHA)

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
2019 Corvette ZR1'in güç testi sırasında aracın tekerine kolunu kaptırdı2019 Corvette ZR1'in güç testi sırasında aracın tekerine kolunu kaptırdı
Pazarcının bu görüntüsü sosyal medyayı salladıPazarcının bu görüntüsü sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli sağanak Şampuan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2019 Corvette ZR1'in güç testi sırasında aracın tekerine kolunu kaptırdı

2019 Corvette ZR1'in güç testi sırasında aracın tekerine kolunu kaptırdı

Pazarcının bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Pazarcının bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Dördüncü kattan atlayan adamı üçüncü katta yakaladı!

Dördüncü kattan atlayan adamı üçüncü katta yakaladı!

Galatasaray'a ezik dediler diye ağlamaya başladı

Galatasaray'a ezik dediler diye ağlamaya başladı

Mustafa Kemal Atatürk'ün kabir detaylarını böyle anlattı

Mustafa Kemal Atatürk'ün kabir detaylarını böyle anlattı

Meraklı papağan hız kamerasına takıldı

Meraklı papağan hız kamerasına takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.