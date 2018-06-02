Yağan yağmurda başını böyle yıkadı

Denizli'de aşırı yağışlar sırasında evinin balkonunda başını şampuanlayan vatandaş, yağan yağmur suyu ile başını yıkadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Resul Yanar "Aşırı yağmurda saç yıkama zevki" yazdığı görüntü büyük ilgi gördü.
Oğlunun ve eşinin yardımı ile başındaki şampuan köpüklerini, yağan yağmur suyu ile yıkayan Yanar " Yağmurda banyo keyfi. Her taraf köpük oldu. Aşağıya düşen köpükleri görecekler şaşıracaklar. Baya yıkandı, yıkandım" diyerek başını yıkadı.
Resul yanarın eşi ve çocuğu da "Hadi kafayı sok biraz daha yıka yıka az daha, yüzünü yıka enseni yıka, oh sıhhatler olsun" diyerek yardım etti. Kafasını balkondan uzatarak yıkayan Resul Yanar'ın o videosu sosyal medyada büyük beğeni aldı. (İHA)
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