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Yağmur altında titreyen kadına kendi montunu verdi

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

Ankara'da dünkü sağanak sırasında bir vatandaşın, montunu çıkarıp yağmur altında ıslanan yaşlı kadına giydirmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Başkentte dün gün boyu etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanaktan en çok etkilenenler ise sokakta yaşayanlar oldu. Kentin işlek caddelerinden birinde çekilen görüntü ise adeta iç ısıttı. Bir vatandaş, yürürken gördüğü yağmurda ıslanan yaşlı kadına üzerindeki montu çıkartıp giydirdi.

Yardımsever vatandaşın, titreyen kadına montunu giydirdiği anlar, yoldan geçen diğer bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Montunu yaşlı kadına giydiren vatandaş, yağmur altında tişörtüyle yoluna devam ederken, yoldan geçen başka bir kadın ise içerisinde yiyecek olduğu tahmin edilen poşeti yaşlı kadına verdi. (AA)

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Ankara yağmur mont yardım

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