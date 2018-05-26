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Yakaladığı tavşanı baykuşa böyle kaptırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Kedi, yakaladığı tavşanı baykuşa kaptırdı. İşte o anlar...

Günün kazananı baykuş oldu! Kedi tarafından yakalanan tavşan ölü taklidi yaparak kurtuldu ancak özgürlüğü çok uzun sürmedi. İşte baykuşun tavşanı kaptığı o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
kedi tavşan Baykuş

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