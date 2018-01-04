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Yakaladıkları balığı görünce kendileri bile inanamadı

İLGİNÇ HABERLER | 04.01.2018 17:04 | Son Güncelleme 10 dakika önce

Buz altından oltayla yakalanan havyar balığı adeta bir servet değerinde. Mersin balığı olarak da bilinen morina balığını yakalayan amatör balıkçıların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
balık amatör balıkçılar havyar balığı

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