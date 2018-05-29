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Yalova'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde düşen yıldırım cep telefonuyla görüntülendi

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti. İlçede etkili olan sağanak yağış sırasında aralıklarla şimşek çaktı. Sağanak yağış esnasında Yalova-Tavşanlı karayolunun kenarındaki seraların arasında bulunan yüksek gerilim hattına düşen yıldırım cep telefonu tarafından kaydedildi.

Yüksek gerilim hattına büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle gökyüzünde ışık oluştu. Yıldırım düşmesi nedeniyle ilçe merkezinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Yıldırım

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