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Yangında kurtarılan kedi kalp masajı ve oksijen verilerek hayata döndürüldü

İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Yangında kurtarılan kedi kalp masajı ve oksijen verilerek hayata döndürüldü.

Rusya'da çıkan bir yangında ölmek üzereyken itfaiyeciler tarafından kalp masajı ve oksijenle hayata döndürülen kedinin görüntüleri sosyal medyada yayıldı. İşte yürek burkan o görüntüler...

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Anahtar Kelimeler:
kedi Rusya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o da bir can,helal olsun
AH CANIM ÖLDÜRMEYEN ALLAH ÖLDÜRMÜYOR. .ÇABA GÖSTERENLERİ TEBRİK EDİYORUM.
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