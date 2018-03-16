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Yankesici dehşeti güvenlik kamerasında

İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2018 22:10 | Son Güncelleme

Soğukkanlılıkla yaşlı adamın arkasına yaklaşarak cebinden telefonu çalan yankesicinin o anları güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi.

Yankesici büyük bir soğukkanlılıkla yaşlı adamın arkasına yaklaştı ve cebindeki telefonu alarak arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

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