Yanlış yer seçimi canlarından edecekti

Hindistan’da boğa yarışlarını motosikletin üzerinden görüntülemek isteyen kameraman yolun ortasında durdu. Olabilecekleri akıl edemeyen kameraman, yarışın başlamasıyla üzerine doğru gelen boğalardan kaçmaya çalışırken, arkası dönük olduğu için olanları fark edemeyen motosiklet sürücüsü ise o kadar şanslı değildi.

Kameraman olayı şans eseri kıl payı atlatırken, çok sayıda boğanın ezdiği motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.