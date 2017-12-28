Yanmaya başlayan arabadan kaçmak yerine gaza bastı

Aracının altından çıkan alevleri gördü ve inip müdahele etmek yerine, rüzgarla söndürmeyi düşünmüş olacak ki gaza bastı. Bir müddet gittikten sonra duran adam aracını yanmaktan kurtaramadı. İşte o ilginç anlar bir motosiklet kask kamerasına böyle yansıdı.