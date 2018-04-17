Yaptığı illüzyon gösterisiyle hayrete düşürdü

İngiltere'de yayınlanan yetenek yarışmasına katılan Marc Spelmann isimli adam yaptığı illüzyon gösterisi ile herkese büyük şaşkınlık yaratmış. Çünkü jüri üyelerinin seçtikleri nesneler daha önceden yarışmacının kızı tarafından tahmin edilmişti.