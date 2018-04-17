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Yaptığı illüzyon gösterisiyle hayrete düşürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 17.04.2018 20:03 | Son Güncelleme

İngiltere'de yetenek yarışmasına katılan Marc Spelmann isimli adam yaptığı illüzyon gösterisiyle izleyenleri şaşkına çevirdi.

İngiltere'de yayınlanan yetenek yarışmasına katılan Marc Spelmann isimli adam yaptığı illüzyon gösterisi ile herkese büyük şaşkınlık yaratmış. Çünkü jüri üyelerinin seçtikleri nesneler daha önceden yarışmacının kızı tarafından tahmin edilmişti.

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ingiltere yetenek yarışması marc spelmann illüzyon

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