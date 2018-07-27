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Yaramaz çocuklardan biri demir dolabın altında kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.07.2018 12:18 | Son Güncelleme

Yaramaz çocuklardan biri demir dolabın altında kaldı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Çin'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntü başıboş bırakılan yaramaz çocukların neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Görüntülerde yalnız başlarına oyun oynarken demir dolaba asılan çocuklardan biri, feci şekilde duvara sabitlenmemiş olan dolabın altında kalıyor. Olaydan sonra yardıma gelen kişiler yerdeki baygın çocuğu apar topar hastaneye götürüyor. Çocuğun durumu hakkında bilgi olmazken yaşanan o anlar kameraya yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Çocuk demir dolap

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