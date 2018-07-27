Yaramaz çocuklardan biri demir dolabın altında kaldı

Çin'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntü başıboş bırakılan yaramaz çocukların neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Görüntülerde yalnız başlarına oyun oynarken demir dolaba asılan çocuklardan biri, feci şekilde duvara sabitlenmemiş olan dolabın altında kalıyor. Olaydan sonra yardıma gelen kişiler yerdeki baygın çocuğu apar topar hastaneye götürüyor. Çocuğun durumu hakkında bilgi olmazken yaşanan o anlar kameraya yansıyor.

