HABER

Yaramaz kedinin x-ray cihazı ile imtihanı

İLGİNÇ HABERLER | 29.12.2017 16:12 | Son Güncelleme 12 saat önce

Bursa Adliyesi’nde x-ray cihazından geçmeye çalışan kedi kameralara yakalandı. Cihazın kenarında duran kedi, cihazdan geçtiği sırada polis memurları tarafından durduruldu.

Bursa'da adliyenin giriş kapısında bulunan x-ray cihazından geçmeye çalışan bir kedi vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Cihazın kenarına oturan ve dakikalarca cihaza karşı direnen kedi, x-raydan geçerken polis memurlarınca fark edildi.

Polis memurları cihazı durdurup kedinin çıkmasını beklerken, yaramaz kedi yeniden cihazın kenarına oturarak oyun oynamaya devam etti. Bu sırada yaşananları cep telefonu ile çeken vatandaşlar kediye büyük ilgi gösterdi. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa kedi X-Ray adliye

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

İstanbul'da bomba paniği!

İstanbul'da bomba paniği!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bu videoyu çekeceğine, kediyi o tehlikeli ve sağlığa zararlı cihazın üstünden alsana. X-Ray cihazında kanser yapıcı yoğun ışınlar var.
Diğer Haberler
İnşaat işçisinin ölümle dansı kamerada

İnşaat işçisinin ölümle dansı kamerada

1977 yılından Türkiye görüntüleri

1977 yılından Türkiye görüntüleri

Soğukta kalan köpeği eve alan koca yürekli bebek

Soğukta kalan köpeği eve alan koca yürekli bebek

Denizde görülen "yaratık" kafaları karıştırdı

Denizde görülen "yaratık" kafaları karıştırdı

İki bina yerle bir oldu: O anlar kamerada!

İki bina yerle bir oldu: O anlar kamerada!

Kemoterapi servisinde doktor Kerimoğlu zeybeği oynadı

Kemoterapi servisinde doktor Kerimoğlu zeybeği oynadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.