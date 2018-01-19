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Yaramazlık yapan oğlunu motosiklete bağlayıp yerlerde sürükledi

İLGİNÇ HABERLER | 19.01.2018 12:05 | Son Güncelleme 6 saat önce

Çinli anne, yaramazlık yapan çocuğunu motosikletin arkasına ellerinden iple bağlayarak sokaklarda sürükledi. Annenin görüntüleri ülkede büyük tepki çekti.

Anne motosikleti çalıştırmadan önce videoyu çeken kişiye, oğlunun çok yaramazlık yaptığını ve bu yüzden kendisini cezalandırdığını söyledi. Bir başka kişi de anneyi durdurmaya çalışınca kadın tarafından azarlanıp uzak durması söylendi. Anne aynı kişiye oğlunu günlerdir bu şekilde cezalandırdığını söyledi.

Görüntünün internette yayınlanmasından sonra vicdansız anne büyük tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
çin ceza anne

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
valla yorum yok ya artik ya
çin bunlar zaten vicdan taşısa onca hayvanı acı içinde öldürüp yamyam gibi diri diri yemezler..
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