Yardım etmek istediği kaza yapan bisiklet sürücüsünün saldırısına uğradı

Yalova'da, arkadaşı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Berfin Artan, bisiklet sürücüsünü fark etmedi. Genç kız bisikletliyle çarpışmaktan son anda kurtulurken, bir araç sürücüsü bisiklete arkadan çarptı. Bisiklet sürücüsü İsmail T yere düştü. Berfin yere düşen bisiklet sürücüsü İsmail T’e yardım etmek için elini uzattı, ancak beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Bisiklet sürücüsü İsmail T. yerden kalktığı gibi 18 yaşındaki genç kıza yumruk atarak saldırdı, aldığı darbe karşısında yere düşerek bayılan Berfin Artan hastaneye kaldırıldı.
Boynundan oluşan travma sonrasında hastanede gözlem altına alınan Artan'a boyunluk takıldı. Öte yandan, olayı gören vatandaşlar genç kıza saldıran İsmail T.'yi linç etmek istedi. olay yerine gelen polislerin sayesinde kurtulan İsmail T. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. (İHA)
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